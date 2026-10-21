Newron Pharmaceuticals Aktie 2791431 / IT0004147952
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21.10.2026 10:02:15
SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Newron PharmaceuticalsAz-Papiers betrug an diesem Tag 1.95 CHF. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert hat, hat nun 5’122.951 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 43’545.08 CHF, da sich der Wert eines Newron PharmaceuticalsAz-Anteils am 20.10.2026 auf 8.50 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 335.45 Prozent.
Newron PharmaceuticalsAz wurde am Markt mit 169.20 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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