SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2.07 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Newron PharmaceuticalsAz-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48.309 Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 602.90 CHF, da sich der Wert eines Newron PharmaceuticalsAz-Anteils am 25.08.2026 auf 12.48 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 502.90 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Newron PharmaceuticalsAz eine Marktkapitalisierung von 253.80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch