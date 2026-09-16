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Newron Pharmaceuticals Aktie 2791431 / IT0004147952

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Profitable Newron PharmaceuticalsAz-Anlage? 16.09.2026 10:02:28

SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Newron PharmaceuticalsAz-Einstiegs gewesen.

Newron Pharmaceuticals
10.68 CHF 2.69%
Kaufen Verkaufen

Am 16.09.2023 wurde die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Newron PharmaceuticalsAz-Anteile 5.52 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 18.116 Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen. Die gehaltenen Newron PharmaceuticalsAz-Anteile wären am 15.09.2026 195.65 CHF wert, da der Schlussstand 10.80 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 95.65 Prozent vermehrt.

Newron PharmaceuticalsAz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 230.23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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