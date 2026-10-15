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Montana Aerospace Aktie 111042565 / CH1110425654

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Lukrative Montana Aerospace-Investition? 15.10.2026 10:02:02

SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte ein Montana Aerospace-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Montana Aerospace-Aktie gebracht.

Montana Aerospace
23.07 CHF -1.97%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Montana Aerospace-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Montana Aerospace-Anteile bei 26.20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Montana Aerospace-Papier investiert hätte, befänden sich nun 38.168 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 23.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 896.95 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10.31 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Montana Aerospace belief sich zuletzt auf 1.45 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Montana Aerospace-Aktie an der Börse SWX war der 12.05.2021. Den ersten Handelstag begann der Montana Aerospace-Anteilsschein bei 29.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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