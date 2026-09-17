Montana Aerospace Aktie 111042565 / CH1110425654
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17.09.2026 10:02:07
SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Montana Aerospace von vor einem Jahr bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Montana Aerospace-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurden Montana Aerospace-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Montana Aerospace-Aktie bei 27.70 CHF. Bei einem Montana Aerospace-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.610 Montana Aerospace-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 85.92 CHF, da sich der Wert einer Montana Aerospace-Aktie am 16.09.2026 auf 23.80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 14.08 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Montana Aerospace belief sich zuletzt auf 1.48 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Montana Aerospace-Aktie an der Börse SWX war der 12.05.2021. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Montana Aerospace-Aktie auf 29.00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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