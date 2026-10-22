SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Montana Aerospace von vor 3 Jahren verdient

Montana Aerospace-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 10.16 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 984.252 Montana Aerospace-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23.70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23’326.77 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 133.27 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Montana Aerospace bezifferte sich zuletzt auf 1.48 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Montana Aerospace-Papiere fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Montana Aerospace-Aktie lag beim Börsengang bei 29.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch