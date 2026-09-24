Montana Aerospace Aktie 111042565 / CH1110425654
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24.09.2026 10:02:04
SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Montana Aerospace-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Montana Aerospace-Investment gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Montana Aerospace-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 12.64 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 79.114 Montana Aerospace-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Montana Aerospace-Papiers auf 23.50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’859.18 CHF wert. Damit wäre die Investition um 85.92 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Montana Aerospace zuletzt 1.47 Mrd. CHF wert. Montana Aerospace-Anteile wurde am 12.05.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Die Montana Aerospace-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 29.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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