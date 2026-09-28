Molecular Partners Aktie 25637909 / CH0256379097
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|Lukratives Molecular Partners-Investment?
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28.09.2026 10:02:19
SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Molecular Partners-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Molecular Partners eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde das Molecular Partners-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Molecular Partners-Anteile an diesem Tag 18.20 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 549.451 Molecular Partners-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 3.22 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1’769.23 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 82.31 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Molecular Partners belief sich zuletzt auf 123.37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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