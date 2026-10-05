SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 10 Jahren bedeutet

Am 05.10.2016 wurden Molecular Partners-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24.80 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4.032 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 3.33 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.43 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 86.57 Prozent verkleinert.

Molecular Partners wurde am Markt mit 127.72 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch