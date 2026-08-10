Molecular Partners Aktie 25637909 / CH0256379097
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Molecular Partners-Investition?
|
10.08.2026 10:02:24
SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Molecular Partners-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Molecular Partners-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24.10 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hat, hat nun 41.494 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2026 134.44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3.24 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 86.56 Prozent vermindert.
Insgesamt war Molecular Partners zuletzt 121.41 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Molecular Partners AG
Analysen zu Molecular Partners AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.