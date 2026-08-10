SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Molecular Partners-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24.10 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hat, hat nun 41.494 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2026 134.44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3.24 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 86.56 Prozent vermindert.

Insgesamt war Molecular Partners zuletzt 121.41 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch