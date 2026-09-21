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Molecular Partners Aktie 25637909 / CH0256379097

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Lukratives Molecular Partners-Investment? 21.09.2026 10:02:30

SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Molecular Partners-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Molecular Partners-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Molecular Partners
3.45 CHF 4.42%
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Vor 3 Jahren wurde das Molecular Partners-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Molecular Partners-Aktie bei 4.04 CHF. Bei einem Molecular Partners-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 247.525 Molecular Partners-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 3.46 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 856.44 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 14.36 Prozent.

Insgesamt war Molecular Partners zuletzt 132.48 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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