Molecular Partners Aktie 25637909 / CH0256379097
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12.10.2026 10:02:29
SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Molecular Partners-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Molecular Partners-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Molecular Partners-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2.99 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 335.008 Molecular Partners-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Molecular Partners-Aktie auf 3.21 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’075.38 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 7.54 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Molecular Partners bezifferte sich zuletzt auf 123.13 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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