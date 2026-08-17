SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Molecular Partners-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Molecular Partners-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Molecular Partners-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2.87 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3’484.321 Anteilen. Die gehaltenen Molecular Partners-Aktien wären am 14.08.2026 11’742.16 CHF wert, da der Schlussstand 3.37 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 17.42 Prozent.

Molecular Partners markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 126.17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch