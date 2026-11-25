|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Mobimo-Investment
|
25.11.2026 10:02:18
SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mobimo von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren Mobimo-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Das Mobimo-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 357.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Mobimo-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28.011 Mobimo-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 340.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9’523.81 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -4.76 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Mobimo belief sich zuletzt auf 2.52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mobimo AG
|
10:02
|SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mobimo von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
11.11.26
|SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.11.26
|SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.10.26
|SPI-Papier Mobimo-Aktie: Hätte sich eine Mobimo-Kapitalanlage von vor einem Jahr gelohnt? (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
14.10.26
|SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Press release: Ground-breaking ceremony for 122 apartments in the Nordbau (EQS Group)
Analysen zu Mobimo AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: Dow tiefer -- SMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte leichter. Der deutsche Aktienmarkt notiert unterdessen schwächer. Der Dow zeigt sich in Rot. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.