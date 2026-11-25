Das Mobimo-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 357.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Mobimo-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28.011 Mobimo-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 340.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9’523.81 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -4.76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mobimo belief sich zuletzt auf 2.52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch