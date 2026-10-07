Mobimo Aktie 1110887 / CH0011108872
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07.10.2026 10:02:19
SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mobimo von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Mobimo-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Mobimo-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Mobimo-Aktie letztlich bei 249.50 CHF. Bei einem Mobimo-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.008 Mobimo-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (326.50 CHF), wäre das Investment nun 1’308.62 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30.86 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Mobimo belief sich zuletzt auf 2.42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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