Mobimo Aktie 1110887 / CH0011108872
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance unter der Lupe
|
19.08.2026 10:02:14
SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mobimo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Mobimo eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Mobimo-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 328.98 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.304 Mobimo-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 103.35 CHF, da sich der Wert eines Mobimo-Papiers am 18.08.2026 auf 340.00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.35 Prozent angewachsen.
Mobimo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mobimo AG
|
10:02
|SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mobimo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Anleihe: Mobimo nimmt 100 Mio Fr. bis Nov. 2029 auf (AWP)
|
11.08.26
|Mobimo places Green Bond for CHF 100 million (EQS Group)
|
11.08.26
|Mobimo platziert Green Bond über CHF 100 Mio. (EQS Group)
|
11.08.26
|Anleihe: Mobimo nimmt 100 Mio Fr. bis Nov. 2029 auf (AWP)
|
07.08.26
|Mobimo-Aktie im Plus: Halbjahresgewinn dank Neubewertungen deutlich über Erwartungen (AWP)
|
07.08.26
|Mobimo steigert Halbjahresgewinn dank Neubewertungen (AWP)