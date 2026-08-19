SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mobimo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Mobimo-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 328.98 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.304 Mobimo-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 103.35 CHF, da sich der Wert eines Mobimo-Papiers am 18.08.2026 auf 340.00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.35 Prozent angewachsen.

Mobimo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch