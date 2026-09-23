SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mobimo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das Mobimo-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Mobimo-Aktie betrug an diesem Tag 213.86 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46.759 Mobimo-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Mobimo-Papiers auf 343.50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’061.85 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 60.62 Prozent.

Am Markt war Mobimo jüngst 2.57 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch