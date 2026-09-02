Mobimo Aktie 1110887 / CH0011108872
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02.09.2026 10:02:14
SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mobimo von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Mobimo-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Mobimo-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Mobimo-Aktie betrug an diesem Tag 316.50 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Mobimo-Aktie investiert, befänden sich nun 31.596 Mobimo-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 342.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’805.69 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 8.06 Prozent vermehrt.
Mobimo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.55 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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