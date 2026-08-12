SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die Mobimo-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Mobimo-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 253.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Mobimo-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39.526 Mobimo-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 346.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’675.89 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36.76 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Mobimo belief sich zuletzt auf 2.57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch