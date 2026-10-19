SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte ein mobilezone-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die mobilezone-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 12.94 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die mobilezone-Aktie investiert, befänden sich nun 7.728 mobilezone-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 12.12 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 93.66 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6.34 Prozent abgenommen.

mobilezone war somit zuletzt am Markt 521.95 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch