SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine mobilezone-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 05.10.2025 wurden mobilezone-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die mobilezone-Anteile bei 11.32 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 88.339 mobilezone-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 12.42 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1’097.17 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 9.72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von mobilezone belief sich zuletzt auf 536.49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch