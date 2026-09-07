SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in mobilezone von vor einem Jahr eingefahren

Am 07.09.2025 wurden mobilezone-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des mobilezone-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10.90 CHF. Bei einem mobilezone-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.174 mobilezone-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 119.27 CHF, da sich der Wert einer mobilezone-Aktie am 04.09.2026 auf 13.00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19.27 Prozent.

Der mobilezone-Wert an der Börse wurde auf 561.00 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch