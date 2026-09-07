mobilezone Aktie 27683769 / CH0276837694
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable mobilezone-Investition?
|
07.09.2026 10:02:28
SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in mobilezone von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren mobilezone-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 07.09.2025 wurden mobilezone-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des mobilezone-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10.90 CHF. Bei einem mobilezone-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.174 mobilezone-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 119.27 CHF, da sich der Wert einer mobilezone-Aktie am 04.09.2026 auf 13.00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19.27 Prozent.
Der mobilezone-Wert an der Börse wurde auf 561.00 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu mobilezone ag
|
10:02
|SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in mobilezone von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
31.08.26
|SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte ein mobilezone-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.08.26
|SPI aktuell: SPI beginnt Montagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in mobilezone von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Handel in Zürich: SPI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Handel in Zürich: So performt der SPI am Montagmittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in mobilezone von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu mobilezone ag
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit deutlichen Verlusten -- DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.