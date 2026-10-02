MindMaze Therapeutics Aktie 125112599 / CH1251125998
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02.10.2026 10:02:34
SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine MindMaze Therapeutics-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren MindMaze Therapeutics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Am 02.10.2025 wurden MindMaze Therapeutics-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren MindMaze Therapeutics-Anteile an diesem Tag 3.30 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3’030.303 MindMaze Therapeutics-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (0.15 CHF), wäre das Investment nun 441.82 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 95.58 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für MindMaze Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 25.00 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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