SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der MindMaze Therapeutics-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1.92 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 521.921 MindMaze Therapeutics-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 0.14 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71.29 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 92.87 Prozent vermindert.

MindMaze Therapeutics wurde am Markt mit 23.66 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch