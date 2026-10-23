SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der MindMaze Therapeutics-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 12.00 CHF. Wer vor 10 Jahren 10’000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 833.333 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 126.83 CHF, da sich der Wert eines MindMaze Therapeutics-Papiers am 22.10.2026 auf 0.15 CHF belief. Damit wäre die Investition 98.73 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für MindMaze Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 26.22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch