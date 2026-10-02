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Mikron Aktie 339006 / CH0003390066

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Rentables Mikron-Investment? 02.10.2026 10:02:34

SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mikron-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Mikron eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Mikron
15.92 CHF -1.09%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurde die Mikron-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Mikron-Anteile an diesem Tag 18.76 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Mikron-Aktie investiert hat, hat nun 53.305 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Mikron-Aktien wären am 01.10.2026 866.20 CHF wert, da der Schlussstand 16.25 CHF betrug. Mit einer Performance von -13.38 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Mikron belief sich zuletzt auf 266.37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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