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27.11.2026 10:02:31
SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mikron von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Mikron-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Am 27.11.2025 wurden Mikron-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19.70 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Mikron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.076 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15.15 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76.90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23.10 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Mikron belief sich zuletzt auf 250.64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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