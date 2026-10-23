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23.10.2026 10:02:13
SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mikron-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Mikron-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Die Mikron-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 6.54 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 152.905 Mikron-Papiere. Die gehaltenen Mikron-Papiere wären am 22.10.2026 2’324.16 CHF wert, da der Schlussstand 15.20 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 132.42 Prozent gestiegen.
Mikron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 253.40 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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