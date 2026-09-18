SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 18.09.2021 wurde die Mikron-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Mikron-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1’333.333 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 15.75 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’000.00 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +110.00 Prozent.

Mikron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 266.39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch