Mikron Aktie 339006 / CH0003390066
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Mikron-Anlage
|
18.09.2026 10:02:29
SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mikron-Aktien verdienen können.
Am 18.09.2021 wurde die Mikron-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Mikron-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1’333.333 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 15.75 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’000.00 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +110.00 Prozent.
Mikron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 266.39 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)
|
10:02
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mikron von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.08.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
14.08.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)