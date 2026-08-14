SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Mikron-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 13.15 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Mikron-Aktie investiert hat, hat nun 7.605 Anteile im Depot. Die gehaltenen Mikron-Aktien wären am 13.08.2026 126.62 CHF wert, da der Schlussstand 16.65 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26.62 Prozent vermehrt.

Mikron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 278.00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch