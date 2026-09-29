METALL ZUG Aktie 3982108 / CH0039821084
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte eine METALL ZUG-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die METALL ZUG-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden METALL ZUG-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1’980.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.051 METALL ZUG-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des METALL ZUG-Papiers auf 876.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44.24 CHF wert. Damit wäre die Investition um 55.76 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von METALL ZUG bezifferte sich zuletzt auf 1.71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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