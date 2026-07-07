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METALL ZUG Aktie 3982108 / CH0039821084

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Profitabler METALL ZUG-Einstieg? 07.07.2026 10:02:24

SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen METALL ZUG-Investment verlieren können.

METALL ZUG
737.70 CHF 1.23%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurde das METALL ZUG-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der METALL ZUG-Aktie betrug an diesem Tag 2’130.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.047 METALL ZUG-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34.37 CHF, da sich der Wert eines METALL ZUG-Anteils am 06.07.2026 auf 732.00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -65.63 Prozent.

Der Marktwert von METALL ZUG betrug jüngst 327.85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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