METALL ZUG Aktie 3982108 / CH0039821084
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07.07.2026 10:02:24
SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen METALL ZUG-Investment verlieren können.
Vor 5 Jahren wurde das METALL ZUG-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der METALL ZUG-Aktie betrug an diesem Tag 2’130.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.047 METALL ZUG-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34.37 CHF, da sich der Wert eines METALL ZUG-Anteils am 06.07.2026 auf 732.00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -65.63 Prozent.
Der Marktwert von METALL ZUG betrug jüngst 327.85 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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30.06.26