Meier Tobler Aktie 20806262 / CH0208062627
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25.09.2026 10:02:17
SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Meier Tobler von vor 3 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in Meier Tobler eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Meier Tobler-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39.35 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Meier Tobler-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.541 Meier Tobler-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 86.28 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 24.09.2026 auf 33.95 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 13.72 Prozent vermindert.
Alle Meier Tobler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 369.93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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