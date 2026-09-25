SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Meier Tobler von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Meier Tobler-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39.35 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Meier Tobler-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.541 Meier Tobler-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 86.28 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 24.09.2026 auf 33.95 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 13.72 Prozent vermindert.

Alle Meier Tobler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 369.93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch