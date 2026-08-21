SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Meier Tobler von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Meier Tobler-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Meier Tobler-Papier bei 35.55 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 28.129 Meier Tobler-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 931.08 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Anteils am 20.08.2026 auf 33.10 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 6.89 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Meier Tobler bezifferte sich zuletzt auf 359.64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch