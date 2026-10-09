SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meier Tobler-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde die Meier Tobler-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 30.01 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investierten, hätten nun 333.222 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’162.93 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 08.10.2026 auf 33.50 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 11.63 Prozent.

Meier Tobler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 366.15 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch