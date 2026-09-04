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Meier Tobler Aktie 20806262 / CH0208062627

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Meier Tobler-Anlage unter der Lupe 04.09.2026 10:02:29

SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meier Tobler-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Meier Tobler eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Meier Tobler
34.13 CHF 1.19%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Meier Tobler-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Meier Tobler-Papier 19.90 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Meier Tobler-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.025 Meier Tobler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Meier Tobler-Aktie auf 34.05 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171.11 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71.11 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Meier Tobler belief sich zuletzt auf 368.70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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