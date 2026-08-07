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Meier Tobler Aktie 20806262 / CH0208062627

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Profitable Meier Tobler-Anlage? 07.08.2026 10:02:29

SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Meier Tobler-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Meier Tobler
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Meier Tobler-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Meier Tobler-Anteile 19.00 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 526.316 Meier Tobler-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 33.90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’842.11 CHF wert. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 17’842.11 CHF entspricht einer Performance von +78.42 Prozent.

Zuletzt verbuchte Meier Tobler einen Börsenwert von 360.87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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