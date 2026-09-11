SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde die Meier Tobler-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Meier Tobler-Aktie 28.85 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34.659 Meier Tobler-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 1’181.87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 34.10 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 18.19 Prozent vermehrt.

Am Markt war Meier Tobler jüngst 368.28 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch