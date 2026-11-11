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11.11.2026 10:02:29
SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medmix-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Medmix-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Medmix-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8.72 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Medmix-Papier investiert hätte, hätte er nun 11.468 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10.46 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119.95 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19.95 Prozent erhöht.
Alle Medmix-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 432.49 Mio. CHF. Die Erstnotiz der Medmix-Aktie fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Medmix-Aktie belief sich damals auf 45.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Medmix am 11.11.2026
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