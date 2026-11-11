SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medmix-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Medmix-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8.72 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Medmix-Papier investiert hätte, hätte er nun 11.468 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10.46 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119.95 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19.95 Prozent erhöht.

Alle Medmix-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 432.49 Mio. CHF. Die Erstnotiz der Medmix-Aktie fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Medmix-Aktie belief sich damals auf 45.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch