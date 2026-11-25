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25.11.2026 10:02:18
SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medartis von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Medartis-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde das Medartis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Medartis-Aktie an diesem Tag bei 79.40 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Medartis-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 125.945 Medartis-Aktien. Die gehaltenen Medartis-Aktien wären am 24.11.2026 14’559.19 CHF wert, da der Schlussstand 115.60 CHF betrug. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 14’559.19 CHF entspricht einer Performance von +45.59 Prozent.
Jüngst verzeichnete Medartis eine Marktkapitalisierung von 1.44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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