Medartis Aktie 38620023 / CH0386200239
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02.09.2026 10:02:14
SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medartis-Investment von vor einem Jahr verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Medartis-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Medartis-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 92.00 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 108.696 Medartis-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 01.09.2026 9’521.74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 87.60 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 4.78 Prozent.
Am Markt war Medartis jüngst 1.11 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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