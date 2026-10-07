Medartis Aktie 38620023 / CH0386200239
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07.10.2026 10:02:19
SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medartis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Medartis-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Medartis-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Medartis-Anteile 78.50 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 12.739 Medartis-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 82.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’054.78 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5.48 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Medartis belief sich zuletzt auf 1.03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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