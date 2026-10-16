Medacta Aktie 46852522 / CH0468525222
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16.10.2026 10:02:18
SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medacta von vor einem Jahr angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Medacta gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Medacta-Papier statt. Zum Handelsende standen Medacta-Anteile an diesem Tag bei 149.20 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Medacta-Aktie investiert hat, hat nun 0.670 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 77.35 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Papiers am 15.10.2026 auf 115.40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22.65 Prozent.
Der Erstkurs des Medacta-Anteils belief sich damals auf 104.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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