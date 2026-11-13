SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medacta-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Medacta-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Medacta-Papier an diesem Tag 153.60 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6.510 Medacta-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (108.60 CHF), wäre das Investment nun 707.03 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 707.03 CHF, was einer negativen Performance von 29.30 Prozent entspricht.

Der erste festgestellte Kurs der Medacta-Aktie lag damals bei 104.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch