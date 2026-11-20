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|Medacta-Investition im Blick
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20.11.2026 10:02:10
SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medacta von vor 3 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Medacta-Aktie Investoren gebracht.
Am 20.11.2023 wurde das Medacta-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Medacta-Aktie betrug an diesem Tag 117.40 CHF. Bei einem Medacta-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85.179 Medacta-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’773.42 CHF, da sich der Wert einer Medacta-Aktie am 19.11.2026 auf 103.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 12.27 Prozent eingebüsst.
Zum Börsendebüt der Medacta-Aktie wurde der Erstkurs mit 104.00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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