Am 20.11.2023 wurde das Medacta-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Medacta-Aktie betrug an diesem Tag 117.40 CHF. Bei einem Medacta-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85.179 Medacta-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’773.42 CHF, da sich der Wert einer Medacta-Aktie am 19.11.2026 auf 103.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 12.27 Prozent eingebüsst.

Zum Börsendebüt der Medacta-Aktie wurde der Erstkurs mit 104.00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch