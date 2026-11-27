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27.11.2026 10:02:31
SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medacta von vor 5 Jahren gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Medacta-Investment verlieren können.
Vor 5 Jahren wurde die Medacta-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 124.00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Medacta-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.806 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2026 83.71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 103.80 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 16.29 Prozent.
Der Erstkurs der Medacta-Aktie belief sich damals auf 104.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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