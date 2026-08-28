SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Medacta von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Medacta-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 124.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 80.645 Medacta-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 127.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’258.06 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2.58 Prozent angewachsen.

Ein Medacta-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 104.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch