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04.11.2026 10:02:12
SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MCH von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen Investment in MCH-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Das MCH-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 12.19 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das MCH-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 820.629 MCH-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 6.36 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’219.20 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 47.81 Prozent vermindert.
MCH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 204.35 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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