SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MCH von vor 5 Jahren angefallen

Das MCH-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 12.19 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das MCH-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 820.629 MCH-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 6.36 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’219.20 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 47.81 Prozent vermindert.

MCH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 204.35 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch