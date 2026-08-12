SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine MCH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das MCH-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen MCH-Anteile an diesem Tag bei 13.56 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 737.377 MCH-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’453.76 CHF, da sich der Wert eines MCH-Papiers am 11.08.2026 auf 6.04 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 55.46 Prozent eingebüsst.

MCH wurde am Markt mit 187.68 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch