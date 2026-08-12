Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’813 0.0%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9374 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’397 0.7%  Bitcoin 51’593 0.1%  Dollar 0.8135 0.3%  Öl 88.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Super Micro Computer-Aktie legt kräftig zu: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen - Ausblick sorgt für Begeisterung
Micron-Aktie nach dem Kursrutsch: Positive Signale lassen Zuversicht zurückkehren
SpaceX-Aktie: SemiAnalysis hält Musks KI-Pläne für realistisch
Spektakulärer Ertragsbericht: Nebius-Aktie klettert nach Umsatz-Explosion zweistellig
Wie viel Verlust eine Investition in Dogecoin von vor 3 Jahren bedeutet hätte
Suche...

MCH Aktie 3954285 / CH0039542854

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable MCH-Investition? 12.08.2026 10:02:28

SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine MCH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen MCH-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

MCH
5.96 CHF -0.30%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurde das MCH-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen MCH-Anteile an diesem Tag bei 13.56 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 737.377 MCH-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’453.76 CHF, da sich der Wert eines MCH-Papiers am 11.08.2026 auf 6.04 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 55.46 Prozent eingebüsst.

MCH wurde am Markt mit 187.68 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu MCH

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten