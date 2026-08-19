MCH Aktie 3954285 / CH0039542854
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19.08.2026 10:02:14
SPI-Papier MCH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MCH von vor 10 Jahren verloren
Wer vor Jahren in MCH eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem MCH-Papier statt. Der Schlusskurs der MCH-Anteile betrug an diesem Tag 60.17 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.662 MCH-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (5.96 CHF), wäre das Investment nun 9.91 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 90.09 Prozent verkleinert.
Alle MCH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 185.17 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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