SPI-Papier MCH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MCH von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem MCH-Papier statt. Der Schlusskurs der MCH-Anteile betrug an diesem Tag 60.17 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.662 MCH-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (5.96 CHF), wäre das Investment nun 9.91 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 90.09 Prozent verkleinert.

Alle MCH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 185.17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch